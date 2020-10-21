全台最大韓式餐飲集團-豆府（2752）餐飲集團，旗下超人氣品牌「涓豆腐」韓式料理餐廳，22日起正式插旗新光三越台中店，成為全台第21間門市！歡慶開幕，涓豆腐推出二波優惠活動，包括開幕首3日，甜點飲料第二件5折；以及消費滿千送千，4,500組韓式料理組合大方送。

歡慶涓豆腐進駐新光三越台中店，自10月22日起推出「首3日呷甜甜-第二件5折」活動，消費者只要點購任一款飲料或甜點，即享第二件5折回饋，全店17款飲料甜點全都適用。

此外，歡慶開幕，涓豆腐新光三越台中店第二波祭出月月免費請吃韓式料理活動！10月25日起，只要消費滿1,000元即贈1,000料理兌換券1張，內含韓式炸雞、海鮮辣炒年糕、以及韓式起司烘蛋捲等，讓韓迷每個月都可以免費吃到一份最經典的韓式料理。為期超過一個月的優惠活動，預料將快速擄獲中台灣韓迷的心。

(工商 )