台北市議員吳沛憶21日在質詢總預算時指出，北市府追加災害準備金預算後，推行的悠遊卡振興加碼方案，原本預估61萬人申請，截至目前卻僅16萬人受益，成效慘不忍睹，痛批防疫振興最後卻淪為柯文哲個人的無現金交易實驗工具。對此，柯文哲回答，政策還是成功，振興只是行政院的計畫，我只是搭配無現金計畫。

今年受到新冠肺炎疫情影響，北市府在7月追加災害準備金7億元，當時議長宣布，北市府假藉振興經濟加碼敬老卡名義，挪用社會預算推廣悠遊卡，強推敬老愛心卡綁定悠遊卡才能拿到加碼1000元，結果成效慘不忍睹。

吳沛憶指出，目前的悠遊卡振興加碼，敬老卡、愛心卡總綁定人數21萬，不到當初市府的4成，綁定後實際上有領到補助的人數更只有16萬人，質問柯文哲成效不彰理由。

柯文哲說，「是因長者不擅長使用網路的數位落差」，但當場遭吳沛憶打臉指出，「學生綁定悠遊卡更只有25％，質疑根本不是民眾不會用，而是民眾不想用，認為市府應該就此提出檢討。」

(中時 )