桃園市一位林姓男子經友人認識一位僅12歲的少女，兩人迅速發展成男女朋友關係，適逢情人節時，林男帶著小女友前往友人的住處歡慶，沒想到酒後林男卻失控把女友拉進廁所進行活塞運動，朋友全聽見兩人的歡淫浪語。案情曝光後，考量已達成和解，依妨害性自主判處其1年6月，全案可上訴。

據判決書指出，檢警調查，林男於2018年2月14日晚間帶著剛確認關係的女友前往朋友家聚會，一群人飲酒作樂，酒精催化下，林男一時慾望上心頭，竟拉著小女友直奔友人的廁所，在不違背女方的意願下雙方發生性行為，而女方家人發現其徹夜未歸，逼問下才發現女兒遭侵犯，怒驗傷提告。

而在檢警偵訊時，林男坦承犯行，但聲稱是經過女友的同意，兩人才發生性行為，絕無違反意願的情況；對此，少女也坦承是自願跟林男到廁所發生關係。而情人節該晚一起玩樂的友人也出面作證，有在廁所門外聽見少女的呻吟聲，也看見完事後兩人從廁所走出來。經調查後確認犯行屬實，依妨害性自主罪名起訴。

桃園地院經審理後認為，兩人雖為男女朋友關係，發生性行為也經過對方同意但仍舊觸法，且嚴重危害少女的身心與人格發展，念及林男犯後坦承犯行，且審理期間也與少女以20萬元達成和解，依未滿14歲女子性交罪判處有期徒刑1年6月，全案可上訴。

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(中時新聞網)