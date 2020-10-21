國防部軍事情報局五處前少將處長岳志忠、上校張超然、周天慈，疑被大陸國安局吸收，在台發展組織，並交付情資給陸方。檢調20日搜索約談3人，訊後對張聲請羈押禁見，台北地院認為，張有逃亡、滅證、勾串之虞，裁准羈押禁見，可抗告。

台北地院認為，張超然涉違反《國安法》等重罪，恐面臨最重10年刑責，退休後月收入約10餘萬元，多次前往大陸，有親友在大陸做生意，具相當資力及人脈潛逃，足認有逃亡之虞。

此外，張的供詞避重就輕且違背常理，與同案被告、證人、監聽譯文等相關事證不符，而本案仍有關鍵證人未到案，諸多疑點未查明，張又居於關鍵、主導地位，足認有滅證、勾串之虞，故裁准羈押禁見。

檢調查出，岳、張、周3人疑遭大陸國安局吸收，自2013年起以邀約旅遊之名，帶昔日軍情局同袍赴陸，在餐宴上引薦給陸方國安人員，並交付情資；其中，岳志忠赴陸7次、張超然2次、周天慈1次。

3人20日晚間被移送台北地檢署時，媒體問張超然是否要澄清？他怒答：「我要澄清什麼？我也不知道，我有去中國，我是台灣第一個特務，是赫赫有名的大特務，六四天安門的時候，就我一個人在大陸，我是國家派去大陸工作的，去大陸當特務，保衛台灣的安全，退役也可以的」。被問到有沒有被吸收？他則回說：「吸收個屁」。

(中時 )