水利署署長賴建信21日會同台水公司副總經理李嘉榮，前往高雄阿公店水庫視察，指示水情調度仍需積極謹慎操作，尤其時序已進入枯水期，更要做好長期抗旱的準備。

台南市府今日則發出聲明，市長黃偉哲表示，台南水情告急，水資源適當調度對農產業相當重要，籲請中央儘速決定耕種計畫，以保障農民權益。

面對40年來降雨最少的一年，水利署表示，早在今年7月初與各單位密集協商合作，進行水源跨區調度及加強灌溉管理，今年迄今已從甲仙堰引了1.31億噸水量進入南化水庫，相當約1.45個南化水庫的蓄水量。南水局9月21日也啟動高雄清水北送至台南措施，至10月21日為止已提供310萬噸水量。

截至21日下午5點為止，南化水庫蓄水量尚有8785萬噸，蓄水率96.8％；阿公店水庫有1514萬噸蓄水，99.4％，就是配合現地降雨及實際供水需求，機動引取旗山溪水源至水庫蓄存的結果。

水公司南工處推動高雄、台南3大輸水工程，預計11月底完工，屆時每日清水北送可以從10萬噸增至20萬噸，有助於穩定台南用水。

在農業灌溉方面，高雄各灌區二期作預計於10月下旬供灌完成，嘉南灌區二期稻作灌溉也近尾聲，將於11月上旬順利結束灌溉。

台南市農業局長謝耀清表示，嘉南灌區第二期水稻預計仍需要6000萬公噸以上灌溉水量，若本期作如期供灌，可能影響明年第一期作供水，為有效維持水資源平衡，需要中央與地方共同協調水資源分配，以維持民生與農民用水權利。

截至21日下午5點，曾文、烏山頭水庫合計水量只剩2.06億噸，蓄水率降至35.13％。

(中時 )