資誠（PwC）會計師事務所指出，新創企業每年的Meet Taipei嘉年華將在11月18日登場，資誠的PwC's Scale-up創業成長加速器鏈結創業生態圈與PwC全球資源也將參與，針對新創企業提供資誠全球服務諮詢。

除了新創企業以外，資誠創業成長加速器也瞄準家族企業轉型需求。資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，台灣上市櫃企業近八成是家族企業，為我國經濟的重要支柱，但台灣中小企業平均壽命僅有13年，如何接班傳承已成為關鍵課題。

早在2012年，資誠針對台灣進行《家族企業領袖調查》即發現，57％台灣家族企業主選擇將股權和經營權均交由家族的下一代接手，高於全球平均；然而，許多家族企業卻缺乏完整的接班傳承計畫，面臨創新、吸引人才、經濟環境變化與價格競爭的挑戰。

周建宏表示，資誠透過「資誠新世代企業家聯誼會」從策略到執行全方位的提供服務，為亞洲華人超過500位會員創建獨特的連結共享的平台，包括智慧製造與智慧管理的企業轉型、股權規劃與財務面。

另外，資誠也會引薦家族企業良好新創投資標的、連結創投，還可媒合新創企業技術與家族企業資金，達到多贏局面。

(工商 )