台新MSCI中國正2ETF 11月23日起下市 17:192020/10/21 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由台新投信經理之台新MSCI中國正2（00766L）ETF受益憑證，將自11月23日起終止上市。 證交所指出，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元之終止信託契約標準，台新投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。 證交所表示，11月23日該檔ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，台新投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢台新投信網站。 (工商 ) #台新投信 #終止上市 #ETF #台新 #MSCI 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》兆豐藍籌30反1ETF 11月24日起下市 08:002020/10/21 財經 台股基金定期定額 人氣爆表 04:102020/10/21 投資理財 日盛投信推循環理財退休平台 04:102020/10/21 產業特刊 《未上市個股》永豐實27日登興櫃 前3季每股賺4.66元 08:002020/10/21 財經 兆豐藍籌30反1 11／24下市 04:102020/10/21 證券．權證 亞高收基金 收益型錢潮追捧 04:102020/10/21 投資理財 景氣回溫 新興亞股大反攻 04:102020/10/21 投資理財 大中華基金淨值 頻創新高 04:102020/10/21 投資理財 高雄巿觀光局宣布 「肉燥飯比賽」開打 12:572020/10/21 寶島 《集中市場》「電」力疲乏失12900 外資連2賣26.17億元 15:222020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 財經 - 工商 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 野雞科大生成台積電作業員逆轉人生？ 網：靠它就贏了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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