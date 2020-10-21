由台新投信經理之台新MSCI中國正2（00766L）ETF受益憑證，將自11月23日起終止上市。

證交所指出，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元之終止信託契約標準，台新投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。

證交所表示，11月23日該檔ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，台新投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢台新投信網站。

(工商 )