疫情趨緩，下游客戶補庫存，聚酯、加工絲廠第三季營運多數已逐月成長，在接單回溫、價格也因塑化原料上漲而同步微幅提升，力麗（1444）宏益（1452）、集盛（1455）、宏洲（1413）、聯發紡（1459）等聚酯、加工絲廠第四季營運可望衝今年高峰。

第三季，在疫情趨緩下，客戶拉貨動能增強，包括聯發紡、集盛、宏益、力麗，單季營收都比第二季增加17-50％不等。

力麗指出，依產業景氣循環，紡纖供應鏈景氣會先從下游成衣廠、布廠恢復後，慢慢才重回上中游廠。在成衣廠及布廠第三季成長力道增強下，加工絲廠今年營運到第三季已有部分復原。

市場指出，油價在第三季止跌回升，紡纖上游原料石塑化等產品價格已止跌反彈，酯粒、加工絲相關產品的報價也同步回升，這對聚酯、加工絲廠第四季的營收有加分。

第三季營收的季增率高達53.3％的集盛指出，在疫情趨緩下，第二季應可確定是今年營運的谷底。在下游客戶拉貨動能漸強，加工絲等產品報價回升、產能利用率提升下，預期，第四季的營運應還有提升空間。

不過，是否會有第二波疫情的不確定性，有可能會對服飾廠下單動能有所觀望，加上產品價格短期大幅回升不易，聚酯、 加工絲廠認為，景氣要全面恢復、重新進入成長，仍要視疫情而定，樂觀看，真正全面回到正成長，最快也要到明年上半年。

(工商 )