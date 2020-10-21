ITF台北國際旅展將於月底登場，澎湖五星等級澎澄飯店線上旅展將於10月27日開跑，標榜房型下殺3折起，指定期間入住還能免費升等。

澎澄飯店指出，由於疫情影響，偽出國正夯，到澎湖玩可以搭飛機、買免稅品，「像極了出國」，而澎坊三號港Pier 3購物廣場不僅商品免稅優惠價，憑立榮登機證購物滿額現折100元，澎澄飯店房客則享專屬購物優惠8折起，秋冬遊澎湖，好吃、好玩、好划算。

2019年榮獲網友票選「全台最美飯店TOP20」之一的澎澄飯店，線上旅展活動限時7天至11月2日止，針對不同需求的旅客推出探索2日券、澎澄2日券、行館2日券等3種不同房型住宿券，還有秋冬專屬優惠方案冬遊澎湖趣，不分平假日皆可使用、旺季及假日都不加價，還包含機場來回接駁，購票起算一年的使用期限，強調讓旅客有充足的時間規劃美好旅程，超殺優惠全面3折起。

澎澄飯店必搶熱銷商品行館2日券最適合喜愛海景的客人，23坪一房一廳寬敞空間還有戶外露台，落地窗設計使港景一覽無遺，盡情享受環抱無敵海景的沐浴空間，三天兩夜2人成行，可選擇入住澄曦或璀燦行館，下殺3折優惠價9,900元，限量20組。

澎澄2日券適合全家人或情侶一同旅行，可依喜好選擇園景或港景客房的美麗景色，無論面向綠色公園或湛藍港景，三天兩夜2人成行8,800元。探索2日券則是人氣熱賣商品，適合閨蜜死黨相揪出遊，二大床的13坪空間，溫暖的木質調設計，入住園景探索客房，三天兩夜2人成行7,700元，11月至明年2月入住還能免費升等。

11月至明年2月止，澎坊三號港購物廣場聯合澎澄飯店推出「Pier3 購CRAZY秋冬狂歡季」專屬優惠活動，凡入住澎澄飯店之房客，只要國際精品、太陽眼鏡、運動休閒品牌等指定區域單筆消費滿3,000元、專櫃香水與知名化妝品單筆消費滿5,000元即享有8折優惠，全館商品免稅優惠價再折扣。

同期間澎澄飯店並與立榮航空獨家合作，憑7日內國內線立榮登機證，不僅購物可享單筆滿3,000元現折100元，眾家美食名店消費再享9折起優惠，GO STAR極限運動場全區門票優惠價只要450元。

澎澄飯店座落在「南海遊客中心」旁，正對馬公第三漁港，坐擁港灣無敵海景，設計理念融合在地文化與漁島藝術元素，館內擁有高空露天泳池，能將藍天與港景盡收眼底，健身房與高空籃球場能讓房客盡情揮灑汗水，除此之外，悠閒的午後可以預約專業芳療師享受油壓按摩SPA，也能盡情享受三溫暖徹底放鬆身心靈。隔壁連通澎坊三號港免稅購物廣場為澎湖特色地標，擁有全台唯一威士忌博物館、Go-star極限運動場、匯集國際知名精品美妝香氛及潮流品牌，集合知名連鎖餐飲品牌與異國美食，吃喝玩購一站就能滿足。

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