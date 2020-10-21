郭書瑤（瑤瑤）近日錄阿Ken、安心亞、納豆主持的中天節目《同學來了》，該集邀各校學生介紹校園美食。郭書瑤大啖美食、毫不忌口，啖起各色美食超有說服力，特別可口，令安心亞當場直呼：「看瑤瑤吃東西覺得超療癒！她每次在即時PO吃東西，我都一定看。」

郭書瑤更直接在節目中「完食」各類校園美味，讓納豆驚呼：「郭書瑤妳不是女藝人嗎？！可是妳沒有停過在吃欸！」滿嘴食物瑤瑤笑回已把自己當男藝人經營，嘻小瓜立刻補槍：「今天是不是請到了飢餓女神？這位小姐剛剛邊吃還邊說自己好餓、好想喝奶茶啊！」眾人全部捧腹大笑。

阿Ken（左）、安心亞敲杯。（中天綜合台提供）

三位主持人們看著玲瑯滿目的美食誘惑，直呼這些學生實在太幸福，其中有家店還曾接到客人訂單一次就500杯，讓也開飲料店的來賓紀卜心好羨慕，安心亞是愛到連杯緣的奶泡都不放過，阿Ken更是戲精上身，忍不住跟安心亞當場端起杯子互敲起來，惹得納豆抗議：「你們倆是在談戀愛喔？可以了！」不過輪到納豆的時候，阿Ken與安心亞也忍不住專注欣賞他吃東西的模樣，阿Ken更大呼：「你怎麼不去做吃播？這整個就是一個幸福啊！」《同學來了》周一至周五晚間9點中天綜合台播出。

(中時 )