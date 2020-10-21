改編漫畫的戲劇《神之鄉》由東森、映畫聯合製作，廖威廉在劇中飾演搬家工人，他為此特地去實習2天搬家業務，過程中還被業主認出，誤以為他是因疫情關係，接不到工作來打臨時工，還拿飲料請他喝、欲言又止關心問「現在景氣真的這麼不好喔？這麼歹賺喔？」，讓廖威廉印象深刻。

2天的搬家體驗，第一天業主家在5樓公寓無電梯，廖威廉被學長虧「一開箱就中頭獎」，他一上工就背起大冰箱、扛床板及各式家具，廖威廉也和學長討教不同物件要怎麼搬，「像冰箱就要用背的，我要先坐在樓梯階梯上，另一個人幫我用繩子固定好冰箱，我抓住背繩，然後背著冰箱一步一步走下去。而且大型物件要同一個人搬，而且要一氣呵成搬完，否則會更累」。

廖威廉笑說，他第一天搬家太興奮，只要看到行李就狂搬、猛搬，學長趕緊提醒他中間要休息一下、搬家不能太急。還好第二天的業主家有電梯，相對輕鬆許多，「不過抵達時屋主還在打包，邊搬邊收過程，死角的蟲跟蟑螂通通都跑出來，讓我搬得有點心驚驚。」甚至有業主直接加錢，請他們幫忙清垃圾。

廖威廉平時有在健身，被學長稱讚很有力，很快上手，還問他之後要不要來兼小差。廖威廉藉這次體驗，知道多數搬家工人不會太壯碩，多屬於個小精壯型，若碰到老舊公寓、狹小樓梯間，轉彎或物件太大反而不方便，有些健身的人去打工，3、4天就幹不下去，因為搬家用的肌肉和力道和健身完全是兩碼事。他為此刻意停止重訓，還因此胖3公斤，戲殺青後現在要慢慢訓練回來。廖威廉感慨各行各業辛苦「以後碰到搬家或高勞動體力活，我絕對不會跟對方殺價，太辛苦了」，還開玩笑以後考慮開個猛男搬家公司。

《神之鄉》廖威廉化身一日搬家工人。（東森、映畫提供）

《神之鄉》廖威廉為戲到搬家公司實習。（東森、映畫提供）

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