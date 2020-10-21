SBL第18季受到疫情及外部環境的多重挑戰，SBL的5支球團都希望能夠加強球隊戰力以及行銷，找回過去熱情參與SBL的籃球迷，因此成立「SBL球團委員會」，選出九太科技董事長沈會承為「SBL球團委員會」召集人，未來將負責與中華民國籃球協會溝通相關事務，期待SBL能讓球迷耳目一新。

由於第17屆SBL的行銷、轉播、賽務等相關事宜，在網路上受到諸多網友討論批評，有部份未盡完善之處，裕隆、臺銀、台啤、璞園、九太5球團深切檢討反省，對於球員管理、比賽節奏、轉播行銷等，都會再積極加強，帶給球迷全新感受，期待球迷支持。

5支球團成立「SBL球團委員會」，由各球團推出1位代表作為委員，並從中選出1位召集人，經過5隊球團討論，會中推選九太科技董事長沈會承為SBL球團召集人，有效進行與籃協溝通協調工作，以及球團共同事務的媒體發言。

SBL歡迎支持籃運的企業共同投入一同發展，經過「SBL球團委員會」討論，球團一致同意，新球團欲加入SBL聯盟，需經過SBL球團委員會同意後，始可加入，選秀制度也按照籃協規定辦理。

為了平衡各隊發展，籃協目前對SBL各球團球員薪資有上限規範，「SBL球團委員會」討論，未來擬仿效NBA制度，設立球團球員薪資總上限，但不包含獎金，至於每隊上限金額將於下次球團會議再討論。

第18季即將在12月開打，各隊補強也完成，歷經台灣夏季籃球挑戰賽，molten台灣超級挑戰賽也在積極進行，「SBL球團委員會」希望球迷重新回到球場，繼續支持SBL超級籃球聯賽。

(中時 )