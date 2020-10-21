苗栗縣大湖警分局勤指中心20日下午3時許接獲通報，1輛保全運鈔車行經苗26線東往西方向，在錫隘隧道裡拋錨，莊姓運鈔車駕駛稱，因車輛冷卻水系統過熱，考量行車安全才將車輛先停在路邊，在警方戒護下，支援車輛抵達安全將高精密儀器及財務載運離開，結束一場虛驚。

大湖警分局和興派出所昨日下午接獲轉報，在錫隘隧道內有1輛運鈔車拋錨，避免運鈔車發生意外，所長梁嘉慶趕緊前往處理，同時通報獅潭所所長張耿志、百壽所警員賴勝揚到場協助警戒及交通疏導。

運鈔車疑因冷卻水系統過熱，拋錨在隧道內，警方獲報前往現場戒護。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

保全運鈔車莊姓駕駛人稱，因車輛冷卻水系統過熱，考量行車安全，才將該車停放在路旁等候支援車，待柯姓保全駕駛支援車到場後，將故障車內載運的高精密儀器及財物置入支援車內，安全載運離開。

支援車離開後，故障的運鈔車移置到隧道西端出口，不影響人車通行的空地處停放，隨後由拖吊車到場協助載運，排除事故。

大湖警察分局長何孟宗呼籲，開車前記得檢查車輛胎壓、四燈（大燈、方向燈、倒車燈、煞車燈）、三水（水箱冷卻水、雨刷水、電瓶水）、五油（汽油、引擎機油、變速箱齒輪油、動力方向機油、煞車油），避免車輛途中故障，影響行車安全。

(中時 )