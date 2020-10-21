蘋果iPhone 12新機上周末開放預購以來掀起搶購熱潮。鴻海(2317)集團旗下夏普投資的電商平台「可購樂COCORO Life」搶搭換機潮，即日起至22日每天不定期限量推出iPhone 12/12 Pro機種，且購買即贈2千元COCO幣回饋，等同於現金、可在平台上全站折抵。

今年歡慶創立108年的夏普，以居家影視、生活家電、智慧型手機和商用設備等現有業務為基礎，致力於8K設備和技術開發、智聯網（AIoT）商品的拓展及平台建設，並進行8K＋5G系統整合服務、發展5G相關設備、擴展可購樂服務及加強雲端服務。

可購樂總經理王孟芸表示，可購樂台灣為日本可購樂平台擴展的第二站，未來將根據日本及台灣不同的經驗，汲取好的商品、好的服務拓展至東南亞各國，整合成一個COCORO大平台，並依照大數據推出客製化服務。

王孟芸指出，今年雖有新冠肺炎疫情攪局，但疫變型的宅經濟比預期更快蓬勃發展。可購樂平台針對鴻海集團旗下鴻海、鴻準、群創股東，於5月23日至9月30日推出的「2020股東購物節」，即締造超過5千萬元的佳績。

王孟芸表示，「一日股東終身股東」是可購樂平台服務廣大股東的宗旨，指出只要2016～2020年的5年間，曾經是鴻海、鴻準、群創的股東，即可享有可購樂尊榮VIP股東身份，登入可購樂平台可立即享有封館購物節的上萬商品優惠。

同時，電商市場不斷找尋差異化，王孟芸指出，可購樂在人才編制上需要更好的夥伴加入，在選品方面更需要好的供應商夥伴加入可購樂，一起提供給股東及企業員工最高CP值的商品及服務。

(時報資訊)