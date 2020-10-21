新住民閃淑娟來自緬甸嫁來台灣20年，她是虔誠伊斯蘭教徒，在忠貞市場開設「清真合醬菜館閃妹小廚」，將餐廳打造成為穆斯林文化小學堂，讓新住民們可在此舉辦伊斯蘭婚禮及各種聚會，致力推廣穆斯林文化及美食。

閃淑娟說，剛開始在台灣販售家鄉味的醬菜、豆腐乳等，後來遇到生意下滑，開起餐廳販售結合家鄉味的特色料理，原本有國外觀光客造訪，今年遇到新冠肺炎疫情遊客進不來，才將餐廳後方空間打造成為穆斯林文化小學堂，讓更多人認識伊斯蘭教文化與特色。

透過移民署新住民築夢計畫補助，學堂內展示各式伊斯蘭傳統服飾、日用品，也提供學生文化體驗活動、手作課程、舉辦伊斯蘭婚禮及聚會空間等，營造多元溫馨的空間。

移民署主任秘書林興春21日偕同海基會人員造訪穆斯林文化小學堂，學習製作穆斯林美食腳後跟餅，體驗不一樣的文化饗宴。林興春說，桃園市新住民共6萬2000多人，居全國第四，新住民及其子女是台灣新力量，透過訪視看見新住民在臺灣這片土地上打拚的活力。

(中時 )