美股隔夜的收漲，助長港股開高走高，雖然隨後反覆，然皆穩定保持在日均線和50日均線之上。
周三香港恆生指數收漲184.88點或+0.75%，為24754.42點。國企股(H股)漲89.45點或+0.90%，為10077.78點。採擴股、保健護理股和電信股為表現最好板塊，分別上漲4.7%、2.8%和2.7%。大盤成交金額達1095億港元。
中國三大電信商已獲准在物聯網領域展開eSIM應用服務。中國聯通漲11.1%，中國電信漲9.2%，中國移動漲3.9%。
市場預見相關生物製藥公司的疫苗開發進度順利，有四個疫苗進入臨床第三期。疫苗股集體上漲，藥明生物漲11.6%，三生製藥漲5.9%，康希諾漲5.8%。
藥明生物與至中國聯通為今日升幅最大的藍籌股。
國泰航空一度漲6%，收漲2.27%，報5.85港元。國泰航空董事局已通過重整計畫，宣布裁員8500人，港龍航空即日停止營運。
物業股出現遍跌，鑫苑服務跌6.1%，雅生活服務跌5.1%，奧園健康跌3.9%。
(時報資訊)
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