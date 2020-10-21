高雄捷運路網爭議不斷，除了林園延伸線引發不滿，巿議員宋立彬、劉德林、黃紹庭、李雅靜、童燕珍、陳玫娟等人21日也對捷運路竹延伸線、輕軌二階提出問題，黃紹庭質疑基隆輕軌都升級捷運，高雄為什麼還堅持用輕軌。

他在議會播出巿長陳其邁的講話，捷運建設要有長遠規畫，不能像台北文湖線採取中運量，現在很後悔。問是被陳巿長打臉，還是打臉陳巿長？吳義隆回應，因為環境不同，所用系統也會有差異，必須依據需求而來。

黃紹庭臉書PO文指出，上星期，交通部長林佳龍、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及基隆市長林右昌共同討論後決定將「基隆輕軌」升級為中運量的「基隆捷運」，經費將加倍至100億、運輸能力增加2-3倍。

他說，這項前瞻的交通建設，成功地將位居邊陲地帶的基隆市，一舉納入「北北基」生活圈並丟掉不合時宜的輕軌系統，中央送給林右昌市長一個「大禮包」，讓基隆人看到民進黨政府對他們的照顧與重視，成為真正名符其實的「台灣頭」城市。

反觀身為六都的高雄市，且又是綠營執政的高雄市，一條爭議性十足、貫穿市區的輕軌設計，歷經市民們數年的抗爭及三任市長的檢討評估，我們卻盼不到中央關愛的眼神。陳其邁市長，找回「花媽」時期的副市長、捷運局長，看起來就是要「菊規邁隨」，貫徹當年花媽的意志完成這個不可能的任務。

黃紹庭說，即使在議會施政報告中，邁邁市長大肆批評20年前台北市區錯誤規畫的「中運量捷運文湖線」，造成目前市區塞車及運量不足的問題，但面對當時「花媽」所做的「輕運量」輕軌的決定，邁邁市長還是要服從，硬幹到底！

(中時 )