男星吳鎮宇外型酷帥有個性，演技更是不凡，尤以狂亂陰險戲路聞名，在戲劇圈獲獎無數，2000年以《鎗火》拿下金馬影帝殊榮，2014年他帶6歲兒子費曼上親子真人秀，獲得廣大觀眾喜愛，如今費曼已經12歲，也跟時下青少年一樣喜歡追星，他昨(10/20)勇敢私訊偶像周杰倫，結果竟然讓他心碎哭了。

6年前吳鎮宇帶著費曼出演知名親子真人秀《爸爸去哪兒2》，硬漢如他在節目展現私下慈父的一面，而兒子費曼則是完美繼承爸爸的優秀基因，又帥又可愛，討喜得不得了，父子倆因此爆紅一波，廣為兩岸民眾所熟知。

費曼鼓起勇氣傳訊給偶像周杰倫。(翻攝自費曼微博)

幾年過去，費曼好好地長成了12歲的少年，也開設了自己的社群帳號，不時分享生活點滴，昨他在微博貼出一張IG私訊截圖，收訊對象竟是周杰倫，費曼寫道：「你如果回了我這個中二少年我會費(非)常開心」，還緊張問大家：「能成功嗎？」。

費曼追星的結局，是心碎落淚。(翻攝自費曼微博)

不久後，費曼在這則po文底下公布結果，心碎地說：「我哭了」，他附上了另外一張截圖，上頭寫著周杰倫的IG開啟了一個設定，「不允許任何人傳送新的陌生訊息」，因此費曼直接被拒收，粉絲連忙安慰他，有人教他多po文並tag周董，還有人提出妙招，那就是「叫爸爸幫忙啊！」，而費曼被周董拒絕的消息，很快登上了微博熱搜。

(中時新聞網)