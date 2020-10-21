◎不斷輸出病例喊冤 張上淳：日準確率僅73％

台灣接獲日本通知指出，當地檢出3名自台入境的確診者，截至目前，自台出境後檢出陽性者共累計49人。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，日本使用的是抗原檢測試劑，我方透過管道取得該試劑的說明書，發現臨床試驗的真陽性機率僅73%，顯示陽性個案不一定是真的陽性。

◎柯文哲首度宣布 大巨蛋明年完工

台北市長柯文哲今至議會進行總預算報告，對於外界關注的台北大巨蛋，柯首度表態會在明年完工，但周邊後續仍有一些小工程需要進行，而捷運南北環段預計將在明年7月開工。

◎全台連3台R22直升機偷飛 皆不合法

國內近月接連在新北市淡水、台東查獲R22私人直升機違法飛行，本月又在南投發現有R22直升機偷飛；據了解，全台並無合法申請的R22，其中北台灣規模最大的中華航太工業公司，曾在10年前賣掉1台R22，價格約900萬元，不過6年前美國羅賓遜公司停產R22後，就再也沒賣過。

◎雨彈升級！７縣市豪大雨特報

東北風及颱風外圍環流的共伴效應影響，北部東半部易有短時強降雨！氣象局下午緊急發布宜蘭豪雨特報，北北基花東、屏東大雨特報，提醒午後宜蘭地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、恆春半島、花蓮、臺東地區及大臺北山區有局部大雨發生機率。

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(中時新聞網)