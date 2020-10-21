美國總統大選投票倒數十多天，但台灣人到底支持共和黨川普總統還是民主黨候選人拜登？先前跨國民調機構「輿觀」（YouGov）指出，台灣是亞太地區最挺川普的國家。但據媒體所做線上投票顯示，台網友對兩人支持度僅差距約0.1個百分點。

據跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布一份針對亞太地區關於「美總統大選民調」顯示，相較亞太其他國家，台灣民眾為美國總統川普最大的紛絲，挺川的比例高達42%，不僅在亞太地區排名第一，也是所有調查對象中，唯一川普支持度高於拜登。

美國總統大選，Yahoo舉辦線上投票。(圖/翻攝自yahoo)

該民調公布後，在網路上引起廣泛討論，但據媒體《Yahoo》今起所做「美國大選，川普、拜登，你比較希望誰當選？」的線上投票，投票時間為10月21日至26日，截至17點20分，已有約7千多人投票，其中，投給「川普」的佔45%，投給「拜登」的佔45.1%，「不知道、沒意見」也佔了9.9%。

民調也詢問，網友個人「支持川普還是拜登？」，民調顯示，川普目前呈現43.9%支持度，拜登呈現44.5%支持度，「不知道、沒意見」則佔了11.6%。此外，該民調也針對「川普、拜登，誰當選對台灣比較有幫助？」做調查，「川普(共和黨)」46.9%，「拜登(民主黨)」30.2%，「不知道、沒意見」則呈現22.9%。

(中時新聞網)