腹痛、嘔吐竟是心肌梗塞！64歲陳女士腹痛難忍到中國醫藥大學附設醫院掛急診，原以為是腸胃炎，院方透過AI輔助判斷為心肌梗塞，立即安排心電圖檢查確診，隨即進行心導管治療，成功扼止因症狀不典型被延誤治療猝死的悲劇；中國附醫首創人工智慧輔助決策，大幅縮短患者因症狀不典型被延誤救治時間，陳女士回憶就醫過程，直呼「當時真是送對醫院了！」

心臟疾病位列國人十大死因第二名其中又以心肌梗塞猝死率最高，臨床上約有30％病患急診就醫時並非以胸悶胸痛為表現，反而是腹痛、四肢無力等非典型症狀，為讓這類病患可以快速確診，搶時間打通血管，中國醫藥大學附設醫院研發「人工智慧輔助急診心肌梗塞臨床決策支持系統」讓這類病患可以不因急診壅塞被延誤救治。

中國附醫人工智慧醫學診斷中心主任許凱程指出，急診室分秒必爭，但近年急診壅塞問題越來越嚴重，其中心肌梗塞主要死因與急診壅塞導致未能及時搶救、打通血管並阻止心肌壞死有關。

這套「人工智慧輔助急診心肌梗塞臨床決策支持系統」利用AI演算法分析症狀不典型病患罹心肌梗塞的風險，以即時為患者進行心電圖檢查，並將其數據、資料以手機即時傳訊息給急診醫師與心臟專科醫師，大幅縮減病人進入醫院至施行氣球擴張術的黃金時間 (D2B時間)，即時掌握病人，給予最及時有效的治療。

該院內科部心臟血管科醫師陳科維說，陳女士就是利用上述機制，快速在到院8分鐘內就接受心電圖檢查，並隨即進入心導管室治療，當下發現其左主冠狀動脈已有90％阻塞，經心導管擴張治療打通，其心肌僅20％的壞死，住院6天即出院；陳女士也現身說法表示，術後恢復良好，幸好當時老公將她送對醫院救治，沒有被延誤到。

中國醫藥大學附設醫院研發「人工智慧輔助急診心肌梗塞臨床決策支持系統」讓症狀不典型的心肌梗塞患者不因急診壅塞被延誤救治。（馮惠宜攝）

(中時 )