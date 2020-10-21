台灣生物產業發展協會改選，生物技術中心執行長吳忠勳當選新任理事長，副理事長則由台康總經理劉理成、智擎生技創辦人葉常菁接任，並一致通過聘請李鍾熙前理事長為榮譽理事長，而前副總統陳建仁也於日前被聘任為首席顧問。

另外，資誠會計師事務所曾惠瑾榮譽副所長擔任常務監事、常務理事則有維梧資本創投合夥人馬海怡、臺北醫學大學張文昌董事長，李鍾熙表示，本屆理監事陣容堅強。

吳忠勳表示，政府、產業、學研機構雖有各自的責任和目標，在產業協會的平台上，拉近距離，密切合作，可聯合協調各方的資源，順利推動生技產業的發展；未來期與理監事會成員及所有會員共同努力，突破障礙及瓶頸，積極邁向下一里程碑，協助生技產業更創高峰。

生物產業發展協會甫於今年七月成功舉辦全球第一場疫情下以實體加線上形式舉辦的國際性生技大會─「BIO Asia-Taiwan 2020 亞洲生技大會」；未來幾個月將召開的「生技小聚—與政府有約」活動，將邀請生技相關的主管機關首長與產業對話，創造溝通平台；備受好評的「生技產業深耕學院」各項課程及其他生技相關主題研討會，亦已陸續展開。

(工商 )