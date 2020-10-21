財政部賦稅署表示，今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期限至11月30日止，若逾期超過2日，民眾將被加徵滯納金，最高將加徵15％、若超過12月30日最後期限，將移送強制執行。

據賦稅署統計，2020年全國地價稅開徵戶數為854萬戶、較2019年成長約1.29％，預計2020年地價稅額為911億元、年增0.09％，整體而言為持平態勢。而2020年全國平均每戶地價稅額為10,667元、較2019年減少185元。

(工商 )