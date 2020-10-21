地價稅下個月開徵 逾期超過2日加徵滯納金 17:302020/10/21 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （地價稅開徵記者會。圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部賦稅署表示，今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期限至11月30日止，若逾期超過2日，民眾將被加徵滯納金，最高將加徵15％、若超過12月30日最後期限，將移送強制執行。 據賦稅署統計，2020年全國地價稅開徵戶數為854萬戶、較2019年成長約1.29％，預計2020年地價稅額為911億元、年增0.09％，整體而言為持平態勢。而2020年全國平均每戶地價稅額為10,667元、較2019年減少185元。 (工商 ) #全國 #地價稅 #開徵 #加徵滯納金 #額為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－互聯網醫藥 成投資新趨勢 04:102020/10/20 全球財經 後疫時代 4成陸企擬減人工成本 04:102020/10/20 焦點新聞 景氣回溫 7成企業欲徵才 營建不動產、資訊科技嘆人才難找 17:212020/10/20 財經 加工區中部園區接力徵才 超過千個職缺 薪資上看65K 09:402020/10/20 財經 南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷 14:582020/10/20 財經 全球確診數將破4200萬 專家估疫情明年2月才會受控 11:022020/10/21 生活 挑戰恐怖美味 雲朗大玩變裝遊行 17:212020/10/20 旅遊 景氣回溫 調查：七成企業有徵才計畫 20:512020/10/20 財經 疫苗量不夠 民進黨議員要侯友宜道歉 12:432020/10/20 政治 誰說不能從武俠學化學-蘇東坡的點金術 09:002020/10/21 生活 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 要聞 - 工商 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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