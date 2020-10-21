A股晶片概念等科技股21日齊跌。大陸IC設計公司紫光國微21日早盤小幅低開，隨後急跌，開盤不到半小時即跌停鎖死，股價由每股人民幣（下同）124元跌至113.65元。截至21日收盤，紫光國微放量跌停，成交額為30.19億元。

中國基金報報導，紫光國微主營積體電路晶片設計與銷售，包括智慧安全晶片、特種積體電路業務，分別由紫光同芯微電子有限公司、深圳市國微電子有限公司兩個核心子公司負責。

香港經濟通通訊社報導，大陸發改委20日指出，將有序引導和規範積體電路產業發展秩序，做好規劃布局，但針對部分晶片項目爛尾問題，發改委認為應按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的項目，予以通報問責。

受此消息影響，A股晶片概念等科技股21日領跌大盤，紫光國微收報跌停，台基股份收跌9.27％，明陽智能收跌7.03％。

另一方面，紫光國微20日晚間公布2020年第三季財報，前三季營收年減6.78％至23.2億元，淨利為6.85億元，年增87.51％。展望2020年全年，紫光國微預計淨利達到7.51億元至8.72億元，年增85％至115％。

(工商 )