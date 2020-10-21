台大政治系教授蘇宏達今受邀至國民黨中常會進行「誠實是最好的政策－瘦肉精進口與台美關係」專題演講，他表示，依據最惠國待遇原則，蔡政府明年元旦開放瘦肉精美豬進口後，形同對全世界有萊豬的國家開放豬肉及豬肉內臟進口，台灣將會成為瘦肉精的消費大國。

蘇宏達表示，目前世界200個政治單位，有170多國禁止用瘦肉精飼養豬隻以及進口瘦肉精豬肉產品，如果台灣開放瘦肉精豬肉進口，根據世界貿易組織最惠國待遇原則，也必須無條件適用所有世貿會員國。

蘇宏達判斷，台灣將成為主要瘦肉精的消費大國，更會成為含有瘦肉精豬內臟的消費大國。開放瘦肉精的進口，不只是對美國開放，其他30多個未禁止或使用瘦肉精飼養豬隻的國家的豬肉也有可能進到台灣來。

外界關切開放瘦肉精美豬是否可換取台美貿易協商，蘇宏達提到，美國食藥署（FDA）在2014年已經發布報告質疑瘦肉精的可能危害，2018年美國最大豬隻廠商Smithfield開始不用瘦肉精，次大的廠商Tyson、JBS USA都在2019年跟進，現在美國有8成的豬肉沒有瘦肉精。

蘇宏達說，蔡政府開放瘦肉精的進口，對於美國不使用瘦肉精的廠商的不公平，以及對歐洲廠商的不公平，因使用瘦肉精可以讓肉質增長、成本下降，讓美國兩成使用瘦肉精的廠商得利，造成劣幣驅逐良幣的情況。

最後，蘇宏達提議，立即聯絡三大豬肉商以及公衛健康團體，去說服美國政府；如果要讓美與我談FTA，應該要調降健康豬的關稅，此外，他也大膽建議政府應該集合官民學術界與豬肉業者，組成一個基金去美國投資豬產業，培育出健康無瘦肉精的豬隻，從上游改善，再賣到台灣來。

(中時 )