有「藥師搖籃」美譽的嘉南藥理大學，124位畢業生參加今年專技藥師國家考試，全數過關，嘉藥自2014年起已培育近千位應屆藥師加入藥事服務行列，在校生表現也不遑多讓，201位大三生報名第一階段藥師考試，118位通過，及格率高達58.7％，遙遙領先全國及格率34.1％，全國榜眼及第4名也在嘉藥。

校長李孫榮說，維持藥師國考佳績是嘉藥傳統，嘉藥自藥師國考分階考試以來，平均及格率高出全國近2成，今年藥學三乙的及格率來到68.0％，更高出全國2倍，個別學生表現也優異，不只是學生個人成就，也是學校最大榮耀，除了感謝藥學系全體教師辛勞教導，導師對同學的輔導也功不可沒，大家齊心擦亮「藥師搖籃」金字招牌。

自2018年起，藥師國家考試開始分兩階段考試，第一階段考藥理學與藥物化學、生藥學(含中藥學)與藥物分析學、藥劑學與生物藥劑學，藥學系學生修畢基礎藥學課程且具及格證明者，可報名考試。第二階段考調劑學與臨床藥學、藥物治療學、藥事法規等臨床藥學課程，需到醫院實習滿640小時，修畢所有畢業學分且通過第一階段考試者，才可報考第二階段。

該校藥理學院院長施美份說明，從107年分階段藥師國考以來，相較第二階考試超過95％通過率，第一階段國考通常僅3成及格率，對全國藥學系考生挑戰性大，但只要拿下第一階段，藥師執照就勝券在握，可見養成基礎藥學學科對第一階考試的重要性相當高。

藥學系主任陳秋蘭國在考前特辦理藥師輔導考照班，為學生增加實戰經驗，本次一階考試中，張煒林與林宜璇同學成績榮居全國榜眼及第四名，再加上58.7％高及格率，質量皆美的成績是大家努力的成果，也令人格外欣慰。

考取榜眼及第四名的張煒林與林宜璇表示，跟上學校進度及掌握老師上課重點，是考試致勝關鍵。林宜璇說，有時老師上課一句話就讓人印象深刻，比自己背10遍來得效果好，老師上課補充都可能會考，這次考試就是這樣，很慶幸自己有認真上課。

榜眼張煒林也分享，藥師國考是一場拉力賽，若想要一次過，就要有長期抗戰的心理準備，認真複習上課重點的同時，也要做喜歡的事，畢竟，為了走得更長遠，休息也是很重要的。

(中時 )