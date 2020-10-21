日勝生加賀屋擁有廣闊的白磺大眾溫泉池。（日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供）

榮獲2020「休閒度假飯店業金獎」的日勝生加賀屋，獨有的「女將」文化，讓客人感受一期一會的體貼感受；其線上旅展於10月22日搶先開賣，廣闊的白磺大眾溫泉池，讓人享受在氤氳白磺原湯中放鬆身心，17間各具風格的獨立湯屋，感受靜謐舒適的泡湯空間，使用「湯泉享樂券」7500元（1組10張）、買10贈1，加贈大眾湯平日贈品券1張，可依不同需求多元搭配，祭出46折吸客，泡湯券單張僅750元。

融入多層次、當季食材呈現精緻的日式會席料理，業者推出「天翔饗樂券」優惠價1萬2900元，品味美食多元搭配，加碼購買1組10張贈大眾湯券2張；還有「繽紛樂組合券」狠殺價7410元（1組7張），每組贈大眾湯平假日5折贈品券1張。消費者想一次擁有會席料理及湯泉組合，3張湯泉享樂券加4張天翔饗樂券只要7410元。入住園景標準房，恣意遠眺自然景色，選擇「雙人住宿券(含早晚餐)」只需1萬5300元，購買10張雙人住宿券(含早晚餐)，即加贈價值超過萬元的「雙人住宿券(含早晚餐)」1張。

(中時 )