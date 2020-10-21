共機不斷擾台，就怕台海衝突一處即發，各項議題引發熱議。資深媒體人黃創夏示警，「台灣人民要當心」，雖然解放軍當前大舉登陸能力明顯不足，但一場讓台灣陷入「第二次世界大戰」末期，日本毫無招架能力的「飢餓戰爭」陰謀，可能正在部署當中。

黃創夏在臉書指出，今年下半年，解放軍對台威脅的動作突然有明顯轉變，過去總是以平潭島到新竹南寮距離最近，恫嚇「千機騰空、萬船齊發」威脅用數量優勢的兵力，加上火箭軍萬彈齊發的「紅色暴風雨」武統台灣，但近日擾台模式似乎有了「第二戰場」的陰謀詭計，包括惡意限制台灣往東沙島的軍包機、軍機持續巡航台灣西南海域，不要以為這些小動作只是解放軍窮極無聊的騷擾，很可能是「包藏禍心」的煙幕彈。

圖為中秋連假，解放軍連續4天進入我國西南防空識別區（ADIZ）。（圖／取自臉書粉專「台灣西南空域」）

黃創夏指出，大陸解放軍要突破美國部署的第一島鏈，必是從南海潛入巴士海峽，但要進入巴士海峽之前，必須要有台灣西南海域水文通透的掌握，很多軍事專家都研判，「運八反潛機」在西南海域上空盤旋之際，極有可能同步有解放軍的潛水艇，上下呼應就一次又一次的，廣泛蒐集台灣高屏溪出海口到東沙島的複雜水文參數，作為將來解放軍潛艇大舉突破巴士海峽，進入太平洋的準備。

解放軍若真的掌握住相關的水文資料，黃創夏說，潛艦變成可以隨時潛伏在下，等於是封鎖住台灣的航運咽喉，就如同第二次大戰的「雷伊泰灣海戰」之後，美軍也是扼住這個咽喉，日本的能源和糧食都被封鎖，陷入「飢餓戰爭」的困局。

不過，黃創夏也提到，慶幸的是台灣這個新危機，美國也開始關注到了，前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福，10月19日特別表示「台海風險確實在增加」，警示大陸解放軍不要輕舉妄動，對美國政府而言，台灣的生存與安全，是美國確保自由開放印太地區的關鍵。如何運用和呼應台灣是「印太地區之富達爾缺口」的新認知，勢必將是決定台海戰略新布局的關鍵要素。

《 富爾達缺口！台灣正面臨「飢餓戰爭」的挑戰⋯⋯ ... 由黃創夏發佈於 2020年10月20日 星期二

(中時新聞網)