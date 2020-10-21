「看著解剖台上2歲小弟弟冰冷的遺體，我在想我還能做什麼」即將獲衛生福利部頒發「紫絲帶」獎的彰化地檢署檢察官何蕙君，21日在法務部語帶感性的分享她辦理婦幼案件的心情，她與一同獲獎的屏東地檢署檢察官盧惠珍對婦幼案件的期許，都是公道之外還能給被害人溫暖與希望。

2003年分發到彰檢婦幼組擔任檢察官，何蕙君遇到一件2歲小弟弟身亡案，小弟弟的有毒品前科的生母辯稱小弟弟有感冒症狀，想以意外病故搪塞，不過，解剖後卻發現小弟弟是海洛因過量死亡，生母卻落跑得不知所蹤，何蕙君望著冰冷的遺體，想著自己還能為小弟弟做什麼？

歷經2年的業務調動，何蕙君由公訴組再回偵查兼辦執行業務時，小弟弟的生母剛好因毒品案通緝被警方逮捕，才吐實當時小弟弟是被寄住的藥毒灌毒身死。何蕙君鍥而不捨的為小弟弟爭公道，藥頭終獲判刑。

屏檢的盧惠珍處理婦幼案件11年，她曾經手一起少女被家庭成員性侵案件，在社工配合幫助下才讓被害人卸下心防訴說自己的遭遇，將加害她的家庭成員逐一起訴判刑，當多年後再遇到少女，她伸出滿是割痕的手腕，盧惠珍才回想起這件當事人，已經走出陰霾就讀大學的少女，讓盧惠珍感到暖心。

辦婦幼事件無掌聲，辦案要「雞婆」，何蕙君、盧惠珍以她們的經驗表示，檢察官在婦幼案件中，不僅是辦個案，更應啟動跨界合作的平台扮演整合角色，可以聯繫衛政、教育機關共同做好婦幼保護的工作。

(中時 )