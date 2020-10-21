高市警局三民一分局連續偵破重大案件，打擊不法，迅速穩定地方民心，高雄巿議會議長曾麗燕21日特別結合民間資源頒發慰勞金，鼓勵基層員警士氣。
為鼓勵基層員警士氣，曾麗燕偕同曾俊傑、童燕珍、林于凱、鄭孟洳、陳若翠等議員及港都警友會、關心地方治安的民間人士力量，共同慰勞破案有功人員。
曾麗燕說，基層員警是維護地方安全的第一線，每遇重大治安案件總是不眠不休進行查緝，迅速破案，穩定民心，議會代表市民感謝基層員警的努力與付出。
警察局長劉柏良表示，美麗華舞廳前發生街頭暴力，相關業者負有社會責任，防止街頭失序與喧鬧影響，責無旁貸，警察局對街頭暴力零容忍。
他特別強調，18日在美麗華舞廳發生的酒客衝突事件，業者未做好自主管理前，不可能只是歇業3天就可以交待，在案件未查清楚前，警方絕對不會同意業者「無責」復業，如舞廳業者執意營業，警方絕對以最強力的勤務手段實施掃蕩。
警察局表示，業者應加強內部管理和保全人力，若不思改善再造成社會動盪，警察局將主動連繫、會同市府消防局、經發局、衛生局、環保局等相關單位聯合稽查，直到業者改善為止。
(中時 )
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