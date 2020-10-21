民進黨基隆市長林右昌被視為2022台北市長熱門人選，林右昌21日參加童軍活動時，再度拋出行政區畫、財畫法應畫分的議題，認為各縣市競爭基礎不公平、有落差，重新規畫與分配可提更國家競爭力，更能削弱城鄉差距。

副總統賴清德2017年擔任行政院長時，年底曾宣示2018年將啟動研議台灣行政區重畫，林右昌當時就表達樂觀其成的態度。而針對北北基合併議題，林右昌6月也曾說「基隆不當小弟」，本月15日更直言台灣應取消直轄市，新北市的金山、萬里、石門等應畫給基隆，如今重提行政區畫、財畫法議題。

《遠見雜誌》今年評比縣市總體競爭力，基隆從19名提升至14名，林右昌說，基隆市進步5名，這市府這近幾年來努力的成果，但各縣市競爭的基礎並不是很公平，各縣市府能分配到的資源，落差很大，攸關國家整體競爭力，所以應好好思考並討論，行政區畫及財畫法的分配、畫分，如此對各縣市都好。

另外，針對共機屢次擾台，林右昌直言，這是非常不智的舉動，只會增加台海緊張，讓台灣人民更厭惡中共政權，台灣有自己堅守民主自由生活的方式，這就是「中華民國台灣」的體制，也是全國人民最大的共識，大家會守護，至於中共對台灣施加愈多壓迫，只會讓台灣人民更加團結。

(中時 )