社交平台推特（twitter）最近爆出「包養乾女兒性愛照」，一名大陸網友在微博上爆料，一名男子炫耀自己包養一群少女，甚至PO出多張大尺度性愛照片，在推特大方分享與乾女兒的生活，也不避諱承認與未成年少女發生關係，引發社會關注。

這名爆料網友在微博指出，推特上一個叫做「愛蘿莉」的帳號，該用戶自稱「一個中年人的小號」，內容就是紀錄自己與包養乾女兒們的真實生活，直接表明有3個乾女兒，僅透露其中2個分別是15歲、20歲，另一個想知道的話，得透過私訊詢問。

中年男推特炫耀包養生活(圖片取自微博)

這名男子除了分享日常生活，還會將與乾女兒的性愛影片、照片等，上傳到推特給網友欣賞，其中也包括與未成年發生性關係的影片，不僅在推特上大肆分享，曾炫耀在南京花1萬人民幣，就與一名少女發生無套性關係，根據網友爆料，這名男子似乎在兒童色情線上群組非常活躍，裡面有314名成員，都用中文交談，也會互相交流如何規避法律，也會使用自動刪除訊息功能。

經過警方調查，該帳號IP位置在黑龍江省齊齊哈爾市，也已經針對爆料消息蒐集資料，後續由相關人員找到該名推特用戶，進行核實、蒐集證據，之後才能決定怎麼處理。

(中時新聞網)