天后張惠妹回台東免費跨年個唱，不僅在國內造成騷動，台東縣長饒慶鈴21日在施政報告中也透露，當天將有大陸、日本等7個國家進行全程直播，張惠妹要透過這場演唱會，把台東介紹給全世界。

饒慶鈴說，阿妹這次回台東舉辦跨年演唱會，完全沒有收取任何費用，而且現場有7個國家進行全程直播，透過這次演唱會，張惠妹讓要自己的家鄉再一次被全世界看到，目前相關細節都還在磋商中，雖然主要工作在文化處，但是屆時縣府也會跨局處合作。

文化處長鍾青柏說明，阿妹這次的演唱會完全沒有收任何酬勞，但是包括舞台、燈光、音響、舞群等相關演出成本相當驚人，最主要的收入來源就是直播權利金，加上全球因疫情關係，無法跨境參加演唱會，目前已知有中國大陸、日本、韓國、越南、新加坡等國家都將全程直播，但是詳情仍由經紀人發布。

另外，阿妹在台東的跨年個唱，預計可吸引4萬5000人來台東，創造上億商機，為爭食此大餅，坊間謠傳攤位租金已喊到4萬元，鍾青柏表示，外傳消息眾說紛紜，該處也將於10月29日下午兩點在演藝廳大廳舉辦有關設攤說明會，所有遊戲規則公開透明化，歡迎有興趣的鄉親參加。

(中時 )