全臺最大、最多視障跑者參與、最具指標性的「2021渣打臺北公益馬拉松」即將於2021年1月24日開跑，邀請近三萬名跑者參戰2021年全台首場國際級馬拉松賽事，將跑步的熱忱延續成公益動能，一起為愛而跑。主辦單位日前透露，第一波早鳥報名12,000個名額在開放報名後4天內即已全數額滿，而正式報名也即將截止，想挑戰自我的跑者別忘了把握最後報名機會。

「2021渣打臺北公益馬拉松」打造國際級賽事規格，並規劃多元賽制，不論是希望能透過全半馬等長距離賽事突破個人成績的專業跑者，或是想和朋友共同挑戰自己、為公益而跑，也有短里程13公里及2.5公里的選項，讓不同需求的跑者都有機會站上賽道。也因此，「2021渣打臺北公益馬拉松」除了持續招募視障陪跑員，協助視障選手順利完賽，更首創戰隊活動，由奧運國手張嘉哲、時尚名人莫莉分別擔任「超級戰隊」與「時尚戰隊」隊長，率領跑者突破自我，「Never Give Up勇不放棄」。

主辦單位透露，目前全半馬與13公里等中長距離組別皆接近額滿，2.5公里組別還有機會，且根據往年經驗，2.5公里是路跑新生與爸媽帶小孩的親子組最熱愛的路段，賽道坡度平緩且沿路風景宜人，完賽後同樣也可得到鑲嵌施華洛世奇水晶的精美獎牌，堪稱是CP值最高的路跑選擇。

「渣打臺北公益馬拉松」於2019年至2021年連續三年向跑者傳奇人物致敬，與施華洛世奇合作的三年一套系列獎牌，即將邁入最終章。2021年度以「Never Give Up勇不放棄」為主題，向日本馬拉松紀錄保持人大迫傑致敬，並以施華洛世奇水晶切割成象徵Futuremakers全球公益計畫的蝴蝶展翅，不僅展現關懷弱勢的精神，更激勵跑者只要保持堅定意志，就有希望實現夢想。

(中時 )