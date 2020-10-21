證交所：大同可望23日恢復一般交易 17:402020/10/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同（2371）於7月2日因股東會「股東權益未被平等對待」，遭到證交所處以變數交易，即打入全額交割股，由於21日股東臨時會董監改選結果已平和落幕，大同公同已輸入重大訊息，證交所表示，稍晚將發布新聞稿，預計自後天（23日）起恢復一般交易。 (工商 ) #平和 #大同 #證交所 #交易 #日恢復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》兆豐藍籌30反1ETF 11月24日起下市 08:002020/10/21 財經 《未上市個股》永豐實27日登興櫃 前3季每股賺4.66元 08:002020/10/21 財經 《日股》看好華府達成新激勵方案 日股收高 15:562020/10/21 財經 兆豐藍籌30反1 11／24下市 04:102020/10/21 證券．權證 《期貨》期交所調高碩禾期貨契約保證金 08:002020/10/21 財經 《電機股》股東走出來 大同臨股會出席率近92％ 09:422020/10/21 財經 《電機股》大同電子投票露端倪 市場派變天機率高 11:072020/10/21 財經 大同：陸資未釐清 股臨會正當性有疑慮 16:272020/10/21 財經 台灣國際雷射展 21日南港登場 04:102020/10/21 證券．權證 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 15:562020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 要聞 - 工商 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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