大同（2371）於7月2日因股東會「股東權益未被平等對待」，遭到證交所處以變數交易，即打入全額交割股，由於21日股東臨時會董監改選結果已平和落幕，大同公同已輸入重大訊息，證交所表示，稍晚將發布新聞稿，預計自後天（23日）起恢復一般交易。

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