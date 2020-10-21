國際美元弱弱的，台股雖無力攻「萬三」，但震盪後收小紅，且外資偏匯入，激勵新台幣開盤後勁揚，一舉向28.6元靠近，尾盤央行進場調節後，終場升幅縮小至4分，為連續三個交易日上漲，收在28.892元兌1美元，創近9年3個月新高，台北外匯經紀公司成交量6.7億美元。

外匯交易員表示，美國新的經濟刺激方案有望，股市趨反彈，美元再向下探，台股雖受連動再上攻，卻是後繼無力，甚至一度由紅翻黑，終場僅小漲14點，但外資雖小幅賣超5億元，卻是略偏匯入的方向，推高新台幣一舉衝至28.64元，同樣無力再挑戰28.6元。

外匯交易員說，主要是不論進出口商都預期，月初時央行力守28.6元，現在這個價位的不確定性相對較高，一時看不出央行的態度與可能的動作，「保守一點比較安全」，反應在連日來成交量能明顯縮小。畢竟全球目前最關注的是美國總統大選，觀望氣氛升高，一切等大勢抵定再做打算，預料短線新台幣波動應不至加大，續為區間整理格局。

(工商 )