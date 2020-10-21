5G及AI新應用持續增加，帶旺臻鼎-KY(4958)明年業績，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，5G、AI帶動很多新機會，為因應客戶需求，臻鼎-KY五大廠區都要擴產，明年臻鼎-KY營運表現將優於今年。

TPCA Show 2020今天開幕，沈慶芳在開幕典禮上致詞表示，電子製造向來是台灣的優勢，面對貿易戰和疫情，PCB在兩岸布局、放眼全球，未來高階之路是必然趨勢，產業不能再競爭、單打獨鬥，必須是整個產業鏈的升級。

針對明年PCB產業趨勢，PCB產業的機會與挑戰，沈慶芳表示，今年因為新冠肺炎疫情，大家都看得比較悲觀一點，但5G、AI出現，帶動很多新的機會出來，如：AI、智慧製造會改變很多製造的流程技術設備，自己認為明年是比較樂觀的一年。

臻鼎-KY自結9月合併營收為115.73億元，月增12.25%，為去年11月以來單月新高，累計第3季合併營收為320.75億元，季增21.08%，為今年以來單季新高，累計前9月合併營收為760.79億元，年減2.58%，臻鼎-KY預估，今年第4季將延續往年，可望是全年業績高峰。

為因應公司成長，臻鼎-KY台灣、秦皇島、淮安、深圳、印度等五大廠區都要擴產，沈慶芳表示，臻鼎-KY各種技術、產品都有，公司是哪裏比較弱就趕快加強，建立一站式購足服務，預估2021年仍是持續成長趨勢，明年營運應該會比今年好。

(時報資訊)