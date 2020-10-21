天力離岸(6793)送件申請上興櫃，109年截至10月20日為止，新增登錄興櫃家數為23家。

天力離岸成立於98年12月，主要業務為海上離岸風力發電關鍵零組件「葉片」生產銷售及運作維護，董事長兼總經理為吳坤達，目前股本為4.9億元，108年合併營收為585萬元，稅前虧損為3837萬元，每股淨損為1.53元。

根據櫃檯買賣中心統計，109年截至10月20日止，申請登錄興櫃家數為18家，新增登錄興櫃家數為23家，興櫃公司登錄家數為247家。

(時報資訊)

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