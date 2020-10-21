《店頭市場》天力離岸申請上興櫃 17:382020/10/21 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天力離岸(6793)送件申請上興櫃，109年截至10月20日為止，新增登錄興櫃家數為23家。 天力離岸成立於98年12月，主要業務為海上離岸風力發電關鍵零組件「葉片」生產銷售及運作維護，董事長兼總經理為吳坤達，目前股本為4.9億元，108年合併營收為585萬元，稅前虧損為3837萬元，每股淨損為1.53元。 根據櫃檯買賣中心統計，109年截至10月20日止，申請登錄興櫃家數為18家，新增登錄興櫃家數為23家，興櫃公司登錄家數為247家。 (時報資訊) #家數 #天力 #離岸 #登錄興櫃 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》阿里巴巴啟動天貓雙11全球狂歡季 08:002020/10/21 財經 《韓股》看好美國新激勵案選前過關 韓股連3漲 16:302020/10/21 財經 天力離岸風電 20日申請登錄興櫃股票 09:322020/10/21 財經 港務公司擬定離岸風電四大主軸 年底與佳運合資設重工公司 15:212020/10/21 財經 天啊時代的眼淚！昔日台灣前百大部落格你逛過嗎 揭露12年後「依然很紅」Top10 14:212020/10/21 生活 獲亞洲銀行家雙料冠軍 04:102020/10/21 焦點新聞 港務公司發展四大離岸風電主軸並多角化經營 14:252020/10/21 寶島 青島證實 新冠病毒可物傳人 04:102020/10/21 焦點新聞 解決缺櫃荒 萬海訂造3.7萬只新貨櫃 04:102020/10/21 產業．科技 《興櫃股》營運成長動能強 晶呈明年拚掛牌 14:482020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 要聞 - 工商 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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