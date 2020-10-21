歷史竟然可以吃！淡水古蹟博物館與社區經歷1年籌備，將清法戰爭滬尾之役歷史融合菜餚搬上餐桌，11月7日將淡古博物館將舉行下午茶體驗，即日起至10月25日，民眾只要到淡水古蹟博物館臉書留言，就有機會參加只抽不賣、價值1700元的「1884下午茶」。

淡水古蹟博物館柏麗梅表示，「品味1884培育活動－滬尾之役創意料理」，運用在地食材、小吃製作成菜餚，依據法軍來襲、清軍佈局、戰事記錄、民間傳說及戰後影響等時序推出6道創意食譜，並推出線上料理教學課程，讓民眾在後疫情時代也能在家料理。

柏麗梅表示，6道食譜分別有前菜、湯品、2道主菜、特色調飲、甜品，每到菜都和歷史結合，以前菜舉例，「法軍來襲番茄塔」以薯泥混搭淡水鐵蛋，並以爆米花隱喻砲火；「水雷沉船妙計湯」則以海鮮湯底及蛤蠣代表淡水港口，蝦丸化身水雷，料理和地方店家結合，共創經濟。

柏麗梅說，11月7日將舉辦限量下午茶，即日起民眾只要在淡古臉書按讚並Tag朋友留言「我想去淡古品味1884！」就可獲得抽獎機會，下午茶價值1700元1人中獎可2人同行，限量8組、16人參加，可跟著主廚製作「勝利香檳調飲」和「滬尾(造字石馬交)台大砲蛋糕」，預計10月3日將公布中獎名單。

(中時 )