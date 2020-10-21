第三屆「台灣國際人工智慧暨物聯網展」（AIoT Taiwan）今日登場，遠傳電信與台灣雲端物聯網產業協會攜手參展，於展會現場展出智慧充電、智慧交管、自駕巴士乘客跌倒偵測、CV2X自駕路口輔助系統等5G IoT創新應用，將遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術與跨領域整合實力於海內外各大買主面前呈現。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極推動台灣物聯網產業多元發展，企業藉由萬物連網累積大數據，並透過AI分析決策，而5G更能加速AIoT落實各產業創新應用，市場潛力非常強大。

遠傳於展會現場展出「智慧充電服務」，將電動汽車充電樁搭載連網模組，運用雲端與IoT技術整合充電設備，能於故障即時報修，確保服務品質，並透過數據分析進行能源管理，民眾也可取得即時且正確的充電樁資訊，有效解決電動車充電不便的痛點。

遠傳同時展出透過AI影像辨識技術的「智慧交管」應用，可偵測違規變換車道、違規臨時停車等情形，透過科技改善交通違規，降低事故發生率，有助於提升城市安全。

日前遠傳與台北市政府、台灣智慧駕駛宣布，台北市信義路5G自駕巴士開放預約試乘，遠傳也在今日展出「CV2X自駕路口輔助系統」以及「自駕巴士乘客跌倒偵測」兩項應用，前者透過5G即時傳送週邊道路訊息給自駕巴士，讓車輛做出確保安全的行駛反應；後者則透過影像AI行為分析技術，在乘客跌倒時及時回報行控中心。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，遠傳物聯網門號數為22.6萬，位居電信業第二，顯示遠傳深耕物聯網的成效。曾詩淵指出，遠傳將持續佈局5G「大人物」，結合上下游產業鏈夥伴，建構完整5G生態圈，協助台灣產業打入5G國際市場。

「台灣國際人工智慧暨物聯網展」於台北南港展覽館一館舉行，今日至10月23日共三天展期，遠傳攤位位於「雲端物聯網主題館」I0616，提供海內外買主與入場民眾體驗遠傳5G「大人物」創新應用。

(中時 )