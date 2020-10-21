新冠肺炎疫情不止，十三行博物館今年參觀人次較去年下降約5％，但線上數位瀏覽率則大幅提升60％，館長陳春蘭表示，數位瀏覽量的提升，有賴日前青年會議時提出的寶貴意見，博物館20日再次舉行館務諮詢委員會議，邀集四面八方文史專家學長，分享對疫情下博物館的經營理念與方向。

十三行博物館20日舉行「館務諮詢委員會議」，前行政院政務委員黃光男、公共電視文化事業基金會董事長陳郁秀，以及各學者都出席暢談經營理念與方向，會議中著重疫情後博物館如何調整腳步的經營策略。

諮詢委員、公共電視董事長陳郁秀指出，「新北南島文化節」展現走向南島世界的企圖心，之後可加強南向策略，以軟實力與世界交朋友，此外，今年初的「亞洲酒文化特展」大受好評，明年可思考擴大舉辦成海洋文化特展。

十三行博物館館長陳春蘭表示，去年成立「青年諮詢委員會」吸引更多年輕人接觸考古，今年推出聲音漫遊、集體在地創作等充滿「文青風」的活動，果然引來「非傳統客群」的關注，十三行是北台唯一考古博物館，將好好運用優勢深化在地並拓展國際視野，提升國內外的能見度。

(中時 )