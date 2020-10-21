加強全球布局，永豐銀行積極拓展服務據點，同時邀集近百家企業的核心管理階層，探討全球與東南亞市場經濟現況。永豐銀行表示，持續深耕東南亞，包括今（2020）年7月，越南胡志明市分行遷址至金融中心並預計擴充3成人力，8月時則獲國內主管機關核可申設新加坡分行，透過綿密網絡據點與並輔以金融科技，為台資及在地企業提供最即時、多元的服務，齊力搶攻全球商機。

永豐銀行與中國輸出入銀行上周合辦「豐靡全球 新興向融」研討會；永豐投顧副總經理林秀貞於會中表示，受新冠病毒（COVID-19）影響，預期今年全球GDP（國內生產毛額）將出現衰退，然因美國央行Fed、歐洲央行ECB、日本央行BOJ等在疫情發生後紛紛緊急降息或實施量化寬鬆QE，遠較2008年金融危機時的速度更快且動能更大，預計今年下半年全球經濟可望逐漸回溫並延續至明年。展望2021年，隨疫苗可望在上半年問世，GDP即可回復成長動能。

東南亞則以越南的經濟表現最受矚目；林秀貞指出，越南受惠美中貿易戰的轉單效應加上疫情相對和緩，今年GDP可望維持正成長，明年將實施全面普選走向改革開放，為整體環境增添穩定元素。目前越南台資企業約4,600家，從以往的紡織、基本金屬等業別逐漸轉向以電子零組件或光學製品等領域為主，吸引全球重要供應鏈進駐並扮演世界工廠。此外，泰國或印尼則受疫情影響民生消費與觀光等，經濟前景仍待觀察。

中國輸出入銀行輸出保險部經理王廷傑則指出，受新冠病毒疫情影響，全球知名企業亦發生倒閉危機或要求延長付款期限等，徒增貿易或經營的風險，即便透過信用狀（L／C；Letter of Credit）往來，也可能因疫情導致全球往來受阻影響交貨或開狀銀行經營不善等情況，最終無法順利取得貨款；或是透過放帳（O／A；Open Account）等方式交易，也會產生政治、信用等風險而形成損失，因此可善用出口保險以強化貿易條件，以確保企業利益並攻占全球商機。

針對台資跨境經營需求，永豐銀行則表示，企業可用海外當地或由台灣母公司的資產為擔保以取得營運、建廠資金或購買機器設備，也可善用信用保證基金以取得境外資金，提升企業投資布局的靈活彈性；同時企業可透過永豐寰宇金融網以單一電子憑證調度集團各子公司的資金、管理全球帳戶，從匯款、撥薪、融資到理財，提供最即時、便利與安全的金融服務。

(中時 )