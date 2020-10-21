美國疾病管制暨預防中心（CDC）20日發布的報告顯示，今年1月26日至10月3日這段期間，全美死亡人數較往年的平均數字多出近30萬人，其中三分之二與新冠肺炎有關。

按CDC的數字，上述新冠疫情期間全美死亡人數比往年平均數字多出29萬9028人，CDC稱之為「超額死亡」（Excess Deaths）。其中與新冠有關的案例為19萬8081例，約占66％。CDC對「超額死亡」的定義是：在特定期間內觀察到的死亡人數，與同一期間預期死亡人數間的差額。CDC發現，自今年3月以來，每周都有超額死亡，從4月11日到8月8日的幾周內，超額死亡人數達到最高水平。

在25歲至44歲的成年人中，各種原因造成的超額死亡增加最多，約26.5％。資料顯示，某些族裔的死亡率出現不成比例的增幅，與前幾年比較，拉丁美洲裔增幅最大，達53.6％。黑人32.9％，亞裔36.6％。

維吉尼亞聯邦大學（VCU）研究團隊上周發布一份與此有關的報告，結果顯示美國3月至8月間的死亡人數較前幾年增加20％，其中67％直接歸因於新冠感染。有些死亡並非由新冠病毒直接導致，研究人員稱，一些從未感染新冠病毒的人，可能因疫情造成的破壞而喪命，這些人包括患有急症的病患，患有糖尿病等未得到適當治療的慢性疾病患者，或因情緒危機導致服藥過量或自殺的人。

(中時 )