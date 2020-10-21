為迎接歲末年終兩大佳節，台北花園大酒店花園 thai thai自11／01~12／31止，開放預訂「感恩聖誕火雞禮籃」，感恩節及聖誕節為闔家團聚重要節日，齊聚慶祝團圓美好時光，火雞禮籃更是餐桌上不可或缺的美食佳餚，要讓消費者與家人朋友們溫暖相聚一同品嘗精緻異國幸福時刻，溫馨饗樂美食盛宴，幸福感恩歡慶佳節。

天成集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「受西方文化影響，慶祝感恩節及聖誕節已在台灣蔚為風潮，看準國人享受偽出國體驗西方文化的團聚商機，再度推出『感恩聖誕火雞禮籃』，以獨特的泰式風味爐烤火雞顛覆大家對西方傳統火雞的味蕾想像，中西文化的融合，帶大家來場異國美食的味蕾之旅，讓佳節團聚美食輕鬆上桌，更添歡樂氣氛，預估可以帶動外帶商品業績成長約1成。」

禮籃包含：主廚精選多汁鮮美，重達5.4公斤的「泰式爐烤火雞」、美味健康富含營養的「爐烤綜合蔬菜」、主廚獨家配方精心熬煮的「火雞原汁沾醬」、酸甜清爽解膩的「蔓越莓酸甜醬」、經典手作甜蜜「鳳梨杏仁派」及飯店「特選紅酒」，華美豐盛的火雞禮籃，無論送禮或自用皆能享受忙碌一年的豐碩成果。

台北花園大酒店花園 thai thai「感恩聖誕火雞禮籃」，主廚精選優質火雞融入南洋風情異國風情，將火雞外層抹上主廚特調泰式BBQ醬汁、經典泰式香茅、胡荽子…等辛香料簡單調味，經12小時醃製入味，肉質軟透與香料融為一體，再於火雞內填入檸檬葉、洋蔥等新鮮蔬菜，運用蔬菜的水分凸顯火雞肉的原味，使肉質飽有原汁的鮮甜美味，放入烤箱以低溫烘烤1至1.5小時，讓整隻火雞保持表皮金黃肉質多汁、外酥內嫩的完美狀態，香氣噴鼻肉汁四溢的模樣，使人垂涎欲滴。

「火雞原汁沾醬」主廚以雞骨和雞腳等獨家配方精心熬製而成，濃郁肉汁反覆澆淋在火雞及蔬菜上，讓新鮮蔬菜帶出雞汁的甜美甘醇，達到完美的結合，馥郁香氣與肉汁在口中散開，使人齒頰留香；「蔓越莓酸甜醬」採用嚴選蔓越莓製成的獨門沾醬，酸酸甜甜的滋味，搭配火雞食用清爽解膩，使人忘情大啖美食。

「爐烤綜合蔬菜」選用杏鮑菇、玉米筍、進口洋芋等當季蔬果，撒上新鮮迷迭香、百里香及少許調味料，再抹上無鹽奶油，精準的控制溫度及熟度，將蔬菜烤至焦糖化，呈現金棕光亮的色澤，不僅增添蔬菜的爽脆度，炭烤的香氣仍保有蔬菜的鮮甜清香，讓人佳節大啖佳餚之餘也能健康加倍。

經典手作甜蜜「鳳梨杏仁派」，主廚每日新鮮現做，派皮經過師傅的不斷揉捏均勻，使麵團變得更有勁道、口感厚實酥脆可口，內餡選用土鳳梨餡為主角，以新鮮土鳳梨和砂糖經過長時間高溫炒製收水而成，再加入杏仁內餡放入餅皮襯托風味，最後再於表層灑上杏仁酥菠蘿，多層次的香醇口感及鳳梨香氣，搭配飯店「特選紅酒」，獨特韻味為這場美食饗宴更添華麗風采。

(中時 )