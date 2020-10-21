美國在全球各地建設生物實驗室，日前遭到俄羅斯質疑。大陸外交部發言人趙立堅今天（21日）在例行記者會中對美國連環拋出7個問號，質疑美國為什麼滿世界建設生物實驗室？目的是什麼？

俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫20日表示，美國在獨聯體國家生物實驗室從事的研究活動引發嚴重關切。美國不僅在這些國家部署生物實驗室，而且還努力在世界各地推廣擴建。然而其從事的研究是不透明的，這與國際社會和國際組織准則背道而馳。

「這已經不是國際社會第一次對美國在其他國家開展生物軍事化活動表達關切了。」趙立堅說，陸方也多次強調，美國的相關活動不透明、不安全、不合理。

據報導，美國在包括中東、非洲、東南亞以及前蘇聯的25個國家和地區設有許多生物實驗室，美國僅在烏克蘭就設立了16個生物實驗室，其中有些實驗室所在地曾經爆發過大規模的傳染病。

據《今日美國報》報導，自2003年以來，美國國內外生物實驗室發生了數百起人類意外接觸致命微生物事故，這些接觸可能導致直接接觸者被致命病毒感染，病毒經由這些個體傳播到社區，就會形成流行性疾病。

趙立堅接著向美國連續丟出7個問題：「美國為什麼滿世界建設如此之多的生物實驗室？為什麼要以軍方為主導建設實驗室？他們的目的是什麼？美國從相關國家攫取了多少敏感生物資源和信息？實驗室是否符合安全標準？是否存在洩露隱患？為什麼十幾年來美國獨家反對禁止生物武器公約核查議定書？」

「這些問題只有美國政府能夠回答，真相也只有美國政府才能提供。」趙立堅強調，美方應該本著公開、透明、負責任的態度，正視國際社會關切，切實履行禁止生物武器公約的義務，對美國境外生物軍事化活動作出全面澄清，並停止獨家阻擋核查議定書談判。

(中時 )