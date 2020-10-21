政府開放山域，嘉義縣的水漾森林、眠月線、玉山等路線成登山客熱門路線，卻也因此造成山難事件增加，嘉義縣通報件數從2018年14件，到2020年增為24件，成長率41％，為強化山林救援工作，嘉縣消防局花90萬元採購SAR輕裝高山擔架，日後可適用狹小山區及道路的搬運，有助提升山難救援能力。

嘉縣消防局指出，2019年行政院宣布「山林開放政策」，加上疫情緩解，國人旅遊人潮湧現，大幅帶動登山熱度，進而衍生山域意外事故案件驟升，近3年統計嘉縣通報案量，2018年14件、2019年17件、2020年24件，有鑑於此，為減輕消防人員負擔，今年特別編列預算90萬元，採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，並安排訓練課程。

嘉義縣消防局局長呂清海指出，SAR輕裝高山擔架，可以折疊、輕量化，且最大特點可加裝輪胎及保護傷患頭部的保護裝置，接下來會分別配發到奮起湖、阿里山、祥和、雙福及三和分隊，19日並舉辦「SAR輕裝高山擔架教育訓練」，希望藉由裝備購置及專業訓練，提升嘉縣特種搜救隊、義勇特種搜救隊面對山域事故的救援能力。

嘉縣消防局花90萬元採購SAR輕裝高山擔架，日後可適用狹小山區及道路的搬運，有助提升山難救援能力。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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