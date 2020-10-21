微星科技（2377）積極強化AIoT應用布局，旗下從機器人轉型推出的AMR（Autonomous Mobility Robot）運輸平台無人車，成功導入長照中心執行運送餐點、換洗衣物、床單與備品等日常任務，讓照服員的專業能力能完全運用在長者的照顧上，提升長照的品質。

微星去年第四季推出可客製化的AMR運輸平台模組，繼以服務型的智能機器人，取得大潤發及日月千禧酒店等連鎖業者認證、並在實際場域中落地應用後，今年初因應新冠肺炎疫情，再另以導入主動式消毒抑菌功能的智能機器人AI-UVC，落地於醫護場域應用。

預見未來在高齡化、少子化的衝擊下，將使得目前已大幅短缺的長照人力日趨嚴峻，微星進一步開發「智慧生活照護解決方案」，以清福養老院為示範場域、將用AMR運輸平台為基礎的「無人車」導入，協助其院內的16間長照機構，在每天最繁忙的用餐時刻、得運送多達816份長輩住民的餐點時，能有效的透過微星於平台後端的總籌規劃，經由無人車隊運輸、大量節省照服員來回奔波的人力。

目前，微星的AMR運輸平台上以可依環境及功能需求、自由裝載不同功能性的模組，除供餐服務之外，也可以應用在醫療場所進行空氣品質監測、主動消除病毒、發燒訪客檢出、公共衛教推播、醫療器材、病人及供餐的運輸，真正做到隨時隨地主動防疫的能力，讓醫療院所的防疫工作更加地完善與妥適。

微星客製化產品事業本部業務課協理黃亞密表示，微星AMR無人車隊在清福養老院的場域驗證跨出了重要的一步後，除了在大型長照機構落地外，未來也將抓緊機會導入如醫院、高齡者住宅等場域，微星亦將把無人車的應用從工業流程自動化應用於長照業的數位轉型，為同樣是高度勞力密集的照護產業帶來不同風貌。

(工商 )