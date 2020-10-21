宏達電宣布HTC U20 5G再添新色－HTC U20 5G曜岩黑，打造秋季時尚新顏色，讓消費者有更多選擇，即日起新色陸續於各大通路門市販售。為打造工作及娛樂最佳助理，HTC U20 5G配備6.8吋大螢幕、5,000 mAh大電力和優異的續航力，以及256G大容量，另完整支援台灣5G EN-DC頻段，並採用高通雙模SA ＆ NSA新世代處理器，可充分有效發揮5G效能，可說是2020年最倍受信賴的新世代產品。

HTC U20 5G曜岩黑，採用特殊工法打造自然礦石光澤，多層次完美呈現獨有的內斂色彩，新色曜岩黑充分展現匠心工藝，機身在光線照射下反射出不同光影，搭配低調奢華霧面設計，難掩光彩依舊引人注目。此外，並在鏡頭邊框及機身側邊電源鍵上點綴紫色線條，猶如紫色黑曜石般絢麗亮眼，也很適合搭配2020入秋黑色潮流。

HTC U20 5G化身為消費者日常工作及娛樂生活助理，透過6.8吋20：9超大螢幕，使用者可盡情享受劇院級影音世界，或是同時開啟多個應用程式，高效率處理工作及生活瑣碎事務皆不擔心。此外，搭配5,000 mAh大電力及優異的續航表現，以及提供8G RAM ／ 256G ROM大容量空間，都可讓消費者在處理日常工作事項同時，也能盡情享受5G影音娛樂，也不用擔心遇到手機沒電的窘境。

此外，HTC U20 5G完整支援台灣行動寬頻網路5G EN-DC頻段（n1 ／ n3 ／ n28 ／ n41 ／ n78頻段），可允許5G與4G協同運作，確保5G用戶在5G建設過渡期間，即使在4G環境下也能獲得較快網速，並且讓全台灣5G用戶盡情享受最廣5G覆蓋服務並有效發揮5G效能。

HTC U20 5G採用全新五鏡頭，主鏡頭4鏡一線洗鍊設計，大光圈、超廣角、微距、散景功能樣樣到位。搭載超微距鏡頭，最近20mm輕鬆拍下清晰細節，自由玩拍各種迷你世界的樂趣。AI場景偵測，則把「自由攝影」帶上新層次，輕鬆保留記憶中最重要的每一瞬間。加上4K高畫質、極致穩定的動態攝影，猶如加裝三軸穩定器，影像極致流暢便利。

(中時 )