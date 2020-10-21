近年來貓狗寵物法令日漸完備，台北市狗公園更已增加至7個，對此，北市議員林世宗質疑，動保處近期某些流浪貓狗的建設，僅僅只是講一套、做一套的空殼建設，他指出，有民眾向自己投訴，在惇敘高中附近有大批流浪狗成群結黨，讓用路人膽戰心驚，他怒批動保處責無旁貸，若造成貓狗死傷，或民眾跌倒死傷，那市府就是兇手。

林世宗說，目前北市有超過5000隻的流浪貓狗，但在自己詢問確切流浪動物數字時，市府動保處卻拿出2018年的統計數據來塘塞，對實際數字根本不清不楚，此外他說，市府日前欲建置動物安置中心時，決議先蓋一個中繼場，但動保處卻規畫了價值6億5千萬元的土地，來建置安置流浪動物的專案大樓，他怒批，此舉為好大喜功的假友善政策。

林世宗指出，動保處所蓋的中繼大樓，光一坪就要價18萬5千元，而鐵皮做的竟然也要12萬5千元，此行為嚴重浪費人民繳交的納稅金，他也要求市長柯文哲對市民給出交代，並在規畫政策時，更尊重這些實際上使用的貓狗，對此柯文哲則允諾自己將對中繼大樓的造價，再了解釐清。

(中時 )