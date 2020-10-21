台積電一向被譽為護國神山，能進入台積電工作，一向是許多理科生的夢想，也是一件讓人備感光榮的事情，尤其進入台積電擔任某些職務，通常都是要頂大生才具備資格。有網友便詢問大家，他是南部某私立野雞科大畢業的學生，現在進到台積電當作業員，一年總收入大約70萬元，想知道像這樣算是逆轉人生了嗎？

原PO在PTT發問，自己是南部某私立野雞科大畢業，第一份工作是在電信行，月領23K；第二份工作在傳統產業，月領26K。28歲時，因為親戚引薦，進到台積電當作業員，五個月輪班一次，年薪、年終及分紅加起來，大約70萬元。而現在台積電大部分都已經坐網咖操作機器，不太需要進去裡面了，跟以前比起來輕鬆多了，想知道像這樣以私立科大畢業，到台積電當作業員算是逆轉人生了嗎？

許多網友紛紛認同指出，「算，可以到處跟別人說自己在GG上班」、「南部70k是有錢人惹」、「識別證上寫TSMC，已打趴90％外面的公司」、「當然是翻轉人生，大家花一樣的時間，為何浪費在只領30K的工作上」、「TSMC識別證拿出來隨便都交到女友」、「算不錯了 70萬在台南不買房買車其實可以過的很爽」、「算吧，學店能進台積祖墳冒青煙」、「算，在世界頂級企業工作走路有風，也屌打北部仔」。

但是也有網友表示不認同，「原來GG的作業員薪水這麼低，這樣是多逆轉」、「沒有，進GG人生只剩下錢跟肝硬化」、「少來了，你只是人力公司的員工，只不過是進GG打卡而已」、「是靠『親戚』逆轉人生，要講清楚」、「的確是逆轉 但跟學歷一點屁關係也沒有 你又不是靠自己」、「人生用錢在衡量不覺得很無聊嗎？」。

(中時新聞網)